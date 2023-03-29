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13:04, 29 марта 2023Россия

Появились подробности об умершем после урока физкультуры российском школьнике

Умершему после урока физкультуры в Симферополе школьнику запрещались избыточные нагрузки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ученику десятого класса, умершему после урока физкультуры в школе №10 в Симферополе, были запрещены избыточные нагрузки. Такие подробности приводятся на сайте крымского управления Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что 15-летний подросток потерял сознание и был отправлен в республиканскую детскую клиническую больницу, где позже врачи констатировали его смерть.

Крымские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Они начали выяснять, имелся ли у мальчика официальный допуск или медотвод от уроков физкультуры, оповещалась ли школа родителями о его заболевании сердца.

Кроме того, правоохранители намерены изучить обстановку в семье и дать оценку действиям медиков при оказании помощи.

О смерти десятиклассника в Симферополе стало известно в среду, 29 марта. По предварительным данным, юноше стало плохо после пробежки, у него имелся допуск к занятиям физической культурой.

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Анна Щербакова
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