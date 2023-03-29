Место перестрелки с боевиками в Гудермесе попало на видео

СКР показал видео с двумя боевиками, ликвидированными в ходе перестрелки в Гудермесе

Начало событий в новости СКР возбудил дело после ликвидации напавших на отдел полиции мужчин

Следователи проводят осмотр места перестрелки полицейских с двумя боевиками в Гудермесе Чеченской Республики. Следственный комитет России (СКР) предоставил «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны ликвидированные боевики и сотрудники правоохранительных органов. Следователи установили личности нападавших. Они — родственники 1963 и 1989 года рождения из Гудермеса. С места происшествия изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее 29 марта сообщалось, что следователи возбудили дело после перестрелки по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»). По данным следствия, правоохранители прибыли к частному дому, получив информацию о нахождении там неустановленных вооруженных мужчин. На законное требование силовиков сложить оружие и сдаться, боевики открыли огонь, но были уничтожены.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что боевики, пытаясь вырваться из окружения, бросили в сторону правоохранителей гранату.