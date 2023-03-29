СКР возбудил дело после ликвидации напавших на отдел полиции мужчин

СКР возбудил дело после ликвидации двоих мужчин, напавших на отдел полиции в Гудермесе

В Чечне следователи возбудили дело после ликвидации двоих мужчин, напавших на отдел полиции в Гудермесе. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»).

Ранее стало известно, что поступила оперативная информация о двух преступниках в частном секторе города, в ходе спецоперации по их нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Нарушители вступили в бой с правоохранительными органами.

«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба ликвидированы», — рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских лиц не пострадал.

Выяснилось, что нападавшие — жители города Гудермеса 1963 и 1989 года рождения, являющиеся между собой родственниками.