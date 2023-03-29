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00:57, 29 марта 2023Россия

Кадыров прокомментировал нападение на отдел полиции в Чечне

Глава Чечни Кадыров заявил, что в Гудермесе в бою с полицией ликвидированы два боевика
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил место происшествия в Гудермесе и прокомментировал нападение на отдел полиции. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Политик отметил, что поступила оперативная информация о двух преступниках в частном секторе города, в ходе спецоперации по их нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Нарушители вступили в бой с правоохранительными органами.

«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба ликвидированы», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал.

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что неизвестные напали на здание отдела МВД России по Гудермесскому району. По предварительной информации, два человека открыли огонь по посту полиции. Они были убиты ответным огнем. Личности нападавших устанавливаются.

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Марина Совина
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