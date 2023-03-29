Иностранец напал на российского врача из-за безответной любви и получил 6,5 года

В Хабаровске иностранцу дали 6,5 года за попытку зарезать врача из-за безответных чувств

Центральный районный суд Хабаровска приговорил к 6,5 года лишения свободы 38-летнего иностранца, который напал с ножом на женщину и попытался зарезать ее из-за безответных чувств. Об это в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на убийство. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей моральной компенсации.

По версии следствия, подозреваемый длительное время общался с потерпевшей-врачом по переписке, однако она решила прекратить общение. Тогда ее знакомый приехал в Хабаровск, чтобы встретиться с ней и возобновить интернет-роман. Пара встретилась в октябре 2022 года на улице Ким Ю Чена у детской поликлиники, где женщина работает педиатром. Во время разговора мужчина нанес ей несколько ударов ножом. Россиянку госпитализировали, ее удалось спасти.