Володин объявил об индексации социальных пенсий

Cпикер Госдумы Володин: индексация пенсий с апреля обеспечит их рост выше инфляции

Социальные пенсии в России с 1 апреля повысят на 3,3 процента, чтобы обеспечить их рост выше темпов инфляции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, изменения коснутся около четырех миллионов россиян. Например, людей с ограниченными возможностями или граждан, потерявших кормильца. «Социальные пенсии повысят на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10 процентов. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — заявил председатель нижней палаты парламента.

Данная социальная выплата ежегодно индексируется с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Индексация происходит автоматически, никуда обращаться не нужно. Всего с апреля прошлого года размер социальных пенсий вырос на 13,3 процента.

После индексации размеры социальных выплат с 1 апреля составят 7153 рубля в месяц для граждан, получающих пенсии по старости, а также для инвалидов II группы, кроме детей; детей, потерявших одного родителя. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов, а также по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери выплата составит 17 167 рублей в месяц.