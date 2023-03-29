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02:19, 29 марта 2023Экономика

Россиянам объяснили условия программы добровольных сбережений

Россияне получат от государства до 36 тыс. рублей по программе добровольных сбережений
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Pixabay

Власти объяснили россиянам условия программы добровольных сбережений на старость. По принципу софинансирования граждане получит от государства до 36 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию Минфина и Банка России, представленную на Общественном совете ведомства.

Коэффициент государственной поддержки будет различаться в зависимости от доходов граждан, на эти цели будут направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Соцфонда.

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Все участники программы разделены на три категории. Первая категория — россияне со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей. Софинансирование будет рассчитываться один к одному. Необходимо будет внести в программу 36 тысяч рублей в год, и государство удвоит эту сумму.

У второй среднемесячный доход составляет 80-150 тысяч рублей, коэффициент рассчитывается по формуле один рубль государства на два рубля гражданина. Чтобы получить максимальный объем финансирования, необходимо будет за год вложить в программу долгосрочных сбережений 72 тысячи рублей.

Третья категория — граждане с доходом выше 150 тысяч рублей, им государство даст один рубль на четыре рубля дохода. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей софинансирования, следует вложить 144 тысячи рублей в год.

Договор об участии в программе будет заключаться минимум на 15 лет. Выплаты можно будет получить раньше: по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами, соответственно.

Также россияне получат возможность на ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при вложении 400 тысяч рублей, и страхование накоплений на сумму до 2,8 миллиона рублей.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы социальные пенсии, за год их рост составит 13,5 процента. Апрельское повышение проведут в дополнение индексации, состоявшейся в июне прошлого года. Тогда выплаты повысили на 10 процентов, а сейчас они вырастут еще на 3,3 процента.

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Марина Совина
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