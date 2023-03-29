Россиянам объяснили условия программы добровольных сбережений

Россияне получат от государства до 36 тыс. рублей по программе добровольных сбережений

Власти объяснили россиянам условия программы добровольных сбережений на старость. По принципу софинансирования граждане получит от государства до 36 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию Минфина и Банка России, представленную на Общественном совете ведомства.

Коэффициент государственной поддержки будет различаться в зависимости от доходов граждан, на эти цели будут направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Соцфонда.

Все участники программы разделены на три категории. Первая категория — россияне со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей. Софинансирование будет рассчитываться один к одному. Необходимо будет внести в программу 36 тысяч рублей в год, и государство удвоит эту сумму.

У второй среднемесячный доход составляет 80-150 тысяч рублей, коэффициент рассчитывается по формуле один рубль государства на два рубля гражданина. Чтобы получить максимальный объем финансирования, необходимо будет за год вложить в программу долгосрочных сбережений 72 тысячи рублей.

Третья категория — граждане с доходом выше 150 тысяч рублей, им государство даст один рубль на четыре рубля дохода. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей софинансирования, следует вложить 144 тысячи рублей в год.

Договор об участии в программе будет заключаться минимум на 15 лет. Выплаты можно будет получить раньше: по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами, соответственно.

Также россияне получат возможность на ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при вложении 400 тысяч рублей, и страхование накоплений на сумму до 2,8 миллиона рублей.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы социальные пенсии, за год их рост составит 13,5 процента. Апрельское повышение проведут в дополнение индексации, состоявшейся в июне прошлого года. Тогда выплаты повысили на 10 процентов, а сейчас они вырастут еще на 3,3 процента.

