Иран анонсировал встречу с заместителями глав МИД Турции, Сирии и России

Глава МИД Ирана заявил, что встреча России, Турции и Сирии пройдет на следующей неделе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян анонсировал встречу с представителями России, Турции и Сирии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что встреча на уровне заместителей глав МИД четырех государств состоится на следующей неделе. В качестве места проведения мероприятия была выбрана Москва. При этом дату его проведения министр не назвал.

В начале марта о подготовке четырехсторонних переговоров говорил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, однако подробностей грядущей встречи он тогда не раскрыл.

14 марта в Иране отмечали, что дата проведения встречи еще не определена.