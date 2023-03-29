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14:19, 29 марта 2023Мир

Иран анонсировал встречу с заместителями глав МИД Турции, Сирии и России

Глава МИД Ирана заявил, что встреча России, Турции и Сирии пройдет на следующей неделе
Хосейн Амир Абдоллахиян

Хосейн Амир Абдоллахиян. Фото: Ahmed Saad / Reuters

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян анонсировал встречу с представителями России, Турции и Сирии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что встреча на уровне заместителей глав МИД четырех государств состоится на следующей неделе. В качестве места проведения мероприятия была выбрана Москва. При этом дату его проведения министр не назвал.

В начале марта о подготовке четырехсторонних переговоров говорил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, однако подробностей грядущей встречи он тогда не раскрыл.

14 марта в Иране отмечали, что дата проведения встречи еще не определена.

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Полина Матюхина
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