Иран и Сирия оценили возможность встречи с Россией и Турцией

Представители МИД Ирана и Сирии рассмотрят возможность участия во встрече с РФ и Турцией

Тегеран и Дамаск могут принять участие во встрече с Россией и Турцией. Представители МИД Ирана и Сирии оценили возможность участия в такой встрече, передает РИА Новости.

«Окончательная дата проведения четырехсторонней встречи [заместителей глав МИД] Сирии, Турции, Ирана и России в Москве пока не определена. Мы готовы участвовать и были приглашены, однако встречающая сторона (Россия — прим. «Ленты.ру») должна уведомить нас об окончательно утвержденной дате этой встречи. Мы пока от Москвы окончательного подтверждения даты встречи не получили», — сказал помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.

В то же время сирийская сторона пока только рассматривает возможность участия в четырехсторонней встрече, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан.

Ранее Россия, Турция, Сирия и Иран начали подготовку к переговорам. Встреча заместителей глав МИД пройдет в Москве, уточнил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.