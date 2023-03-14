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13:09, 14 марта 2023Мир

Иран и Сирия оценили возможность встречи с Россией и Турцией

Представители МИД Ирана и Сирии рассмотрят возможность участия во встрече с РФ и Турцией

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Тегеран и Дамаск могут принять участие во встрече с Россией и Турцией. Представители МИД Ирана и Сирии оценили возможность участия в такой встрече, передает РИА Новости.

«Окончательная дата проведения четырехсторонней встречи [заместителей глав МИД] Сирии, Турции, Ирана и России в Москве пока не определена. Мы готовы участвовать и были приглашены, однако встречающая сторона (Россия — прим. «Ленты.ру») должна уведомить нас об окончательно утвержденной дате этой встречи. Мы пока от Москвы окончательного подтверждения даты встречи не получили», — сказал помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.

В то же время сирийская сторона пока только рассматривает возможность участия в четырехсторонней встрече, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан.

Ранее Россия, Турция, Сирия и Иран начали подготовку к переговорам. Встреча заместителей глав МИД пройдет в Москве, уточнил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

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Анастасия Заикина
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