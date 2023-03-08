Россия, Турция и Сирия обсудят встречу министров иностранных дел

Чавушоглу: замглавы МИД России, Турции и Сирии обсудят возможную встречу министров

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что на следующей неделе заместители глав МИД обсудят возможную встречу глав ведомств России, Турции и Сирии. Его цитирует ТАСС.

Встреча заместителей пройдет в Москве. Чавушоглу добавил, что к диалогу может также присоединиться Иран.

«Мы планируем четырехстороннюю встречу. Иранская сторона также примет участие в ней. Уже на следующем этапе, при удобном для всех нас времени, пройдет встреча глав МИД», — пояснил глава турецкого МИД.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов подтвердил, что Москва готовится провести переговоры с участием Турции, Сирии и Ирана.

В январе глава МИД Сирии Фейсал Мекдад заявил о невозможности дипломатического сближения с Турцией до вывода войск из страны. Кроме того, Сирия требует прекращения поддержки оппозиционных группировок.

