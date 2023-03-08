Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 8 марта 2023Мир

Россия, Турция и Сирия обсудят встречу министров иностранных дел

Чавушоглу: замглавы МИД России, Турции и Сирии обсудят возможную встречу министров

Фото: Leah Millis / Reuters

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что на следующей неделе заместители глав МИД обсудят возможную встречу глав ведомств России, Турции и Сирии. Его цитирует ТАСС.

Встреча заместителей пройдет в Москве. Чавушоглу добавил, что к диалогу может также присоединиться Иран.

«Мы планируем четырехстороннюю встречу. Иранская сторона также примет участие в ней. Уже на следующем этапе, при удобном для всех нас времени, пройдет встреча глав МИД», — пояснил глава турецкого МИД.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов подтвердил, что Москва готовится провести переговоры с участием Турции, Сирии и Ирана.

В январе глава МИД Сирии Фейсал Мекдад заявил о невозможности дипломатического сближения с Турцией до вывода войск из страны. Кроме того, Сирия требует прекращения поддержки оппозиционных группировок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Британии раскрыли данные о частном спонсоре диверсий на «Северных потоках»
Боррель предложит поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы
В российском регионе простились с погибшим на СВО заключенным из ЧВК «Вагнер»
Массовое ДТП на парковке в Москве попало на видео
В Москве водитель Volvo протаранил четыре автомобиля
Россия, Турция и Сирия обсудят встречу министров иностранных дел
Запад не получал данных о причастности России к взрывам на «Северных потоках»
В ФРГ допустили смещение фокуса США с Украины
Назван срок восполнения запаса снарядов в США после поставок Украине
Министр обороны Украины ответил на обвинения в подрыве «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.