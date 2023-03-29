Иран обвинил Запад в усложнении ситуации на Украине поставками оружия

Глава МИД Ирана заявил, что Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя оружие Киеву

Страны Запада усложняют ситуацию на Украине, продолжая поставлять Киеву вооружения. В этом обвинил государства глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что Запад вооружает Украину различными вооружениями, мы считаем, что это усложняет ситуацию», — высказался дипломат. Он подчеркнул, что иранская сторона всегда выступала за политическое урегулирование украинского конфликта.