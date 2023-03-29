Лавров заявил об участии НАТО в конфликте на стороне Украины

Сергей Лавров заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне киевского режима

Входящие в НАТО государства давно являются участниками конфликта на Украине и по сути воюют на стороне этой страны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Страны НАТО ... втянулись в конфликт уже давно и втягиваются все глубже, хотя глубже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима», — указал он.

Линию, которой придерживаются страны-члены альянса, министр назвал подрывной.

Ранее Лавров назвал условие для взаимодействия Москвы с западными государствами. Он отметил, что для этого руководство этих стран должно «протрезветь».