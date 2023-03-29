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20:53, 29 марта 2023Мир

Нетаньяху обратился с просьбой к министрам после слов Байдена о протестах

Премьер Израиля Нетаньяху попросил министров не комментировать слова Байдена о протестах
СюжетПротесты в США

Фото: Fotostand / Reuhl / Globallookpress.com

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратилась к министрам с просьбой не комментировать слова президента США Джо Байдена о протестах в стране и судебной реформе. Об этом источник сообщил газете «Едиот Ахронот».

Утверждается, что таким образом власти стремятся сгладить напряженность между двумя странами.

Ранее Байден раскритиковал руководство Израиля за попытки провести резонансную судебную реформу. Президент озаботился «состоянием здоровья» демократии в государстве и сказал, что страна «не может продолжать идти вниз по этому пути».

В ответ Нетаньяху напомнил о независимости Израиля и о том, что страна принимает решения в соответствии с волей своих граждан. На заявления Байдена резко отреагировали и другие израильские политики, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и зампредседателя Кнессета Ниссим Ватури.

Ранее сообщалось, что в Израиле вспыхнули масштабные протесты на фоне проведения судебной реформы. Она предполагает существенное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. После митингов Нетаньяху решил отложить принятие закона о реформе.

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Полина Матюхина
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