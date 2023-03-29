Военкор Коц предупредил о стратегических ударах ВСУ перед наступлением на Крым

Военкор Коц: ВСУ могут нанести основной удар и два вспомогательных перед атакой на Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести основной удар и два вспомогательных перед наступлением на Крым, об этом в беседе с URA.RU предупредил военный корреспондент Андрей Коц.

По его мнению, основная атака последует на Токмак на Запорожском направлении, с последующим выходом на Бердянск и Мелитополь.

«Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать нашу группировку на юге на две части. Контроль над Запорожьем — это контроль над воротами в Крым, над Красноперекопском, над Джанкоем», — заявил Коц.

Он добавил, что подобное развитие ситуации станет большой пиар-победой для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку запорожский фронт является самым протяженным и наиболее важным для Киева.

Вспомогательными ударами, по словам военкора, могут стать атаки на Артемовск (украинское название — Бахмут) и на линии Сватово-Кременная.

Коц также допустил наступление с Угледара на Волноваху. Он указал, что это позволит ВСУ перерезать стратегически важную трассу и начать наступление на юг, на Мариуполь. Возвращение перешедшего под контроль России города военный корреспондент также назвал значительной имиджевой победой Зеленского.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что в настоящий момент ВСУ не готовы к масштабному контрнаступлению, несмотря на анонсы атаки на Донецк, Крым и Мелитополь.

