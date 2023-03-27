Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:51, 27 марта 2023Бывший СССР

В ДНР усомнились в готовности ВСУ к контрнаступлению

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о неготовности ВСУ к масштабному контрнаступлению

Фото: Alex Babenko / Reuters

В настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к масштабному контрнаступлению. Об этом советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, несмотря на анонсы украинского наступления на Донецк, Крым и Мелитополь, ВСУ сейчас не готовы к активным наступательным действиям. Гагин также отметил, что об этом свидетельствуют хаотичные удары противника по прифронтовой зоне в ДНР.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что в украинскую армию придется призывать больше людей для того, чтобы она могла контролировать линию фронта. Он также допустил открытие второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого
Песков обвинил спецслужбы в причастности к терактам на «Северных потоках»
В США обеспокоились из-за партнерства России и Китая
Концерты Валерия Меладзе в сибирских городах отменили
Рост концентрации вредных выбросов в России побил прошлогодний рекорд
Иностранный банк столкнулся с необычной сложностью при уходе из России
В ДНР усомнились в готовности ВСУ к контрнаступлению
Бородина сообщила о проблемах со здоровьем
В ЛНР рассказали о фиксации военных преступлений украинской армии
ВСУ обстреляли российское приграничное село
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.