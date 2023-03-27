В ДНР усомнились в готовности ВСУ к контрнаступлению

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о неготовности ВСУ к масштабному контрнаступлению

В настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к масштабному контрнаступлению. Об этом советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, несмотря на анонсы украинского наступления на Донецк, Крым и Мелитополь, ВСУ сейчас не готовы к активным наступательным действиям. Гагин также отметил, что об этом свидетельствуют хаотичные удары противника по прифронтовой зоне в ДНР.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что в украинскую армию придется призывать больше людей для того, чтобы она могла контролировать линию фронта. Он также допустил открытие второго фронта с Белоруссией в случае размещения там российского ядерного оружия.