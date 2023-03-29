Лавров оценил слова Блинкена по перемирию на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине

Анализ госсекретаря США Энтони Блинкена по перемирию на Украине является неглубоким и не учитывает многих факторов. Так позицию шефа Госдепартамента оценил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Господин [Энтони] Блинкен выступал вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие [на Украине] будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ? Мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ», — заявил министр.

Ранее Блинкен заявил о готовности Вашингтона к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что российские власти, в свою очередь, должны продемонстрировать стремление к переговорам, однако выступил против перемирия, которое «легитимизирует статус новых территорий в составе России» в правовом международном поле.

