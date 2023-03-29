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14:29, 29 марта 2023Мир

Лавров оценил слова Блинкена по перемирию на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине

Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters

Анализ госсекретаря США Энтони Блинкена по перемирию на Украине является неглубоким и не учитывает многих факторов. Так позицию шефа Госдепартамента оценил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Господин [Энтони] Блинкен выступал вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие [на Украине] будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ? Мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ», — заявил министр.

Ранее Блинкен заявил о готовности Вашингтона к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что российские власти, в свою очередь, должны продемонстрировать стремление к переговорам, однако выступил против перемирия, которое «легитимизирует статус новых территорий в составе России» в правовом международном поле.

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Виктория Кондратьева
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