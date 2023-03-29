Блогерша с прыщами на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости

TikTok-блогерша Джесси Волк с прыщами на лице показала внешность после нанесения макияжа

Блогерша Джесси Волк из Канады с прыщами на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Сначала на видео инфлюэнсерша с никнеймом @jesthejemini, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, показала свою внешность без косметических средств. На размещенных кадрах видно, что на лице девушки присутствуют многочисленные косметические дефекты в виде покраснений и синяков под глазами.

Затем юзерша продемонстрировала результат нанесения макияжа. Она замаскировала воспаления с помощью тональной основы и консилера, наклеила накладные ресницы и оформила брови. Помимо этого, героиня публикации накрасила губы коричневой помадой, а веки — тенями серых оттенков. Свой образ блогерша дополнила укладкой на длинных волосах.

Подписчики восхитились внешним видом Волк в комментариях под публикацией. «Вы прекрасны», «Просто талант», «Как же круто смотреть на то, как вы уверены в себе», «Восхитительна как с макияжем, так и без него», — написали они.

Ранее в марте популярная американская рэперша Doja Cat показала проблемную кожу на лице. На размещенном снимке 27-летняя исполнительница продемонстрировала внешность крупным планом. Она сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками, и нарастила ресницы. При этом звезда приблизила к камере лоб, на котором было видно несколько десятков прыщей разных размеров.