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11:48, 28 марта 2023Ценности

Популярная 27-летняя рэперша показала на фото лоб в прыщах

Американская рэперша Doja Cat показала фото с прыщами на лице

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) показала проблемную кожу на лице. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 27-летняя исполнительница продемонстрировала лицо крупным планом. Так, она сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками, и нарастила ресницы. При этом звезда приблизила к камере лоб, на котором располагалось несколько десятков прыщей разных размеров.

Фото: @dojacat

Накануне певица получила награду «Самый популярный артист» в рамках музыкальной премии iHeartRadio Music Awards, которая прошла в театре «Долби» в Голливуде, сообщает Daily Mail. Кроме того, рэперша была номинирована в категориях «Песня года» и «Артист года».

Ранее в марте Doja Cat раскрыла подробности своих пластических операций. 27-летняя исполнительница рассказала, что сделала операцию по уменьшению груди. Кроме того, девушка призналась, что скорректировала фигуру путем удаления жировых отложений в проблемных областях.

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Алина Гостева
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Популярная 27-летняя рэперша показала на фото лоб в прыщах
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