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01:48, 29 марта 2023Наука и техника

В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта

В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта, выращенного в лаборатории

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Австралийская компания Vow вырастила аналог мяса мамонта в лабораторных условиях, из которого приготовили фрикадельку, пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, специалисты использовали элементы ДНК шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius), чтобы вырастить аналог его мяса. Как уточнили ученые, их задача — показать возможности получения продовольствия с помощью биотехнологий. С использованием подобных технологий они рассчитывают в 2023 году начать поставки искусственно выращенного мяса японских перепелов в рестораны Сингапура.

По данным журналистов, из культуры модифицированных мышечных клеток приготовили фрикадельку размером с крупный грейпфрут, которую смогли увидеть посетители научного музея NEMO в Амстердаме.

Ранее на Ямале на выставке «Оттаявший мир» впервые показали скелет мамонта Тадибе, который был найден в Сеяхинской тундре.

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Марина Совина
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