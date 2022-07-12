На Ямале впервые показали найденный два года назад скелет мамонта

На Ямале впервые показали скелет мамонта, найденный два года назад в Сеяхинской тундре

На Ямале на выставке «Оттаявший мир» впервые показали скелет мамонта Тадибе, который был найден два года назад в Сеяхинской тундре. Об этом сообщается на сайте музейно-выставочного комплекса имени Шемановского.

На выставке будет также представлена информация о климатических циклах Земли и о том, как они повлияли на жизнь всех живых существ на планете.

«Нам показалось важным отметить, что в истории Земли существовало несколько ледниковых эр. Периодически Земля остывала, и эти похолодания служили обновлению животного и растительного мира, а следующие за ними потепления способствовали бурному росту биоразнообразия жизни», — сообщила куратор выставки Евгения Хозяинова.

По ее словам, для наглядной презентации зависимости эволюции от климата была сформирована «лента времени». Помимо этого, на выставке появились тачпанели с информацией об истории каждого предмета, представленного на экспозиции.

Ранее стало известно, что в Якутии займутся клонированием мамонтов. Планируется, что на первом этапе ученые получат ткани, которые пригодны для культивирования и использования в качестве генетического материала для создания реконструированного эмбриона-клона.