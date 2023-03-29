В России предложили открывать МФЦ и «Почту России» в торговых центрах

«Известия»: Минпромторг призвал размещать МФЦ и «Почту России» на свободных площадях в ТЦ

Минпромторг обратился к Минцифры с предложением размещать на свободных площадях в торговых центрах (ТЦ) многофункциональные центры (МФЦ) и инфраструктуру «Почты России» — ее отделения, почтоматы и другие объекты. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо ведомства.

Отмечается, что Минпромторг предложил такую инициативу из-за снижения показателей моллов. По данным ведомства, в регионы уже направили самые успешные практики поддержки сегмента торговой недвижимости. Кроме того, министерство призвало контролировать ситуацию и при необходимости вводить меры реагирования.

В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) отметили, что инициатива привлечет дополнительный поток граждан в ТЦ, при этом МФЦ и «Почта России» смогут получить более выгодные предложения по аренде.

«Это позитивная инициатива для отрасли торговых центров. В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью», — отметил глава СТЦ Павел Люлин.

Ранее сообщалось, что в России захотели ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах. Соответствующий законопроект разработала фракция ЛДПР.