Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:17, 29 марта 2023Экономика

В России предложили открывать МФЦ и «Почту России» в торговых центрах

«Известия»: Минпромторг призвал размещать МФЦ и «Почту России» на свободных площадях в ТЦ

Фото: Unsplash

Минпромторг обратился к Минцифры с предложением размещать на свободных площадях в торговых центрах (ТЦ) многофункциональные центры (МФЦ) и инфраструктуру «Почты России» — ее отделения, почтоматы и другие объекты. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо ведомства.

Отмечается, что Минпромторг предложил такую инициативу из-за снижения показателей моллов. По данным ведомства, в регионы уже направили самые успешные практики поддержки сегмента торговой недвижимости. Кроме того, министерство призвало контролировать ситуацию и при необходимости вводить меры реагирования.

В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) отметили, что инициатива привлечет дополнительный поток граждан в ТЦ, при этом МФЦ и «Почта России» смогут получить более выгодные предложения по аренде.

«Это позитивная инициатива для отрасли торговых центров. В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью», — отметил глава СТЦ Павел Люлин.

Ранее сообщалось, что в России захотели ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах. Соответствующий законопроект разработала фракция ЛДПР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против двух российских компаний
Госдеп обеспокоился якобы имеющимися связями российских спортсменов с военными
Доктор Мясников назвал альтернативу поваренной соли
Байден прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
В России предложили открывать МФЦ и «Почту России» в торговых центрах
Легинсы лопнули на девушке во время интенсивной тренировки в спортзале
Кадыров прокомментировал нападение на отдел полиции в Чечне
В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с проблемами с обучением
Военный аналитик объяснил попытки Запада пугать наступлением ВСУ на Крым
Неизвестные в Чечне напали на здание отдела полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.