Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 29 марта 2023Россия

В Крыму предложили создать новый Международный олимпийский комитет

Глава парламента Крыма предложил создать новый МОК со штабом в нейтральной стране

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов на фоне рекомендаций о недопуске к соревнованиям спортсменов, связанных с вооруженными силами России, предложил создать новый Международный олимпийский комитет (МОК) с штабом в нейтральной стране. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Константинова, спортивные состязания нужно устраивать с теми, кто «готов состязаться спортивно, не политически». «Может быть, и настало то историческое время для создания нового олимпийского комитета, нового олимпийского движения со штаб-квартирой в нейтральной стране», — заявил он.

Константинов считает, что нынешний МОК погряз в политике и довел до абсурда требования к россиянам, превратившись в «подразделение для продвижения интересов США». Он сомневается, что России стоит сотрудничать с организацией, которая унижает представляющих ее спортсменов.

Накануне МОК рекомендовал допускать до соревнований только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя решение МОК, назвал его антигуманным и дискриминационным. Он подчеркнул, что Россия всегда выступает против вмешательства политики в спорт, и призвал все международные федерации придерживаться аналогичной позиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Стилист назвала россиянкам устаревший тренд в вечерних образах
Звезда КВН назвал проблему современных комиков
Новосибирские ракетчики применили «Листву» на учениях
В петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами
В России задумали ввести новый тип акций
Самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Россией
Третье за две недели растерзанное тело нашли на улице российского города
Польша призвала Евросоюз ограничить импорт украинского зерна
Полковника обвинили в поставке неисправной аппаратуры для борьбы с БПЛА в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.