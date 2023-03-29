Условия МОК по допуску российских спортсменов назвали антигуманными

Министр спорта Матыцин назвал условия МОК по допуску российских спортсменов антигуманными

Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям дискриминационными и антигуманными. Его слова приводит РИА Новости.

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия», — подчеркнул Матыцин.

Он напомнил, что спортсмены упорно тренируются годами, чтобы в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, и лишать их права соревноваться антигуманно.

Министр добавил, что Россия всегда выступает против вмешательства политики в спорт. Он призвал все международные федерации придерживаться аналогичной позиции.

28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.