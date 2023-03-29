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06:54, 29 марта 2023Спорт

Условия МОК по допуску российских спортсменов назвали антигуманными

Министр спорта Матыцин назвал условия МОК по допуску российских спортсменов антигуманными
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям дискриминационными и антигуманными. Его слова приводит РИА Новости.

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия», — подчеркнул Матыцин.

Он напомнил, что спортсмены упорно тренируются годами, чтобы в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, и лишать их права соревноваться антигуманно.

Министр добавил, что Россия всегда выступает против вмешательства политики в спорт. Он призвал все международные федерации придерживаться аналогичной позиции.

28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

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Марина Совина
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