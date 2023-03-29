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19:40, 29 марта 2023Наука и техника

В Госдуме высказались о будущем нейросетей в России

Депутат Ющенко: деятельность нейросетей должна регулироваться на межгосударственном уровне

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Нельзя недооценивать опасность нейросетей, контроль за их внедрением должен осуществляться на межгосударственном уровне. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко, комментируя призыв предпринимателя Илона Маска временно приостановить обучение нейросетей из-за возможных угроз.

«Государство всегда обязано регулировать те направления, которые могут оказать пагубное влияние на граждан. Эту проблему (опасности нейросетей — прим. "Ленты.ру") надо глубоко изучать и понимать, что "тупыми" ограничениями ничего не добиться, потому что всегда кто-то сможет их обойти, тем более законодательная база всегда отстает от технологических достижений», — сказал депутат.

Это вопрос безопасности мира, такие глобальные проблемы, должны решаться в ООН. Тут не решить проблему ограничениями в отдельно взятой стране

Александр Ющенкозампред комитета Госдумы по информационной политике

Ющенко также подчеркнул, что многие недооценивают потенциальную опасность неконтролируемого внедрения нейросетей в разные сферы жизни.

«Что касается нейросетей и искусственного интеллекта (...), мы всегда говорили, что это очень опасно, особенно когда искусственному интеллекту дается больший приоритет, чем человеку. Пока этого нет, но мы не знаем, что будет в ближайшем будущем: те фантастические фильмы, которые мы смотрим, совсем скоро могут стать реальностью», — заключил парламентарий.

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Ранее предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. Специалисты заявили, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск обществу и человечеству.

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Кирилл Садовский
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