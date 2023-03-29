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08:58, 29 марта 2023Наука и техника

Выявлена связь между экземой и остеоартритом

Annals of the Rheumatic Diseases: экзема увеличила риск остеоартрита на 58 процентов

Фото: Eisfelder / Wikimedia

Американские ученые выявили связь между наличием экземы и остеоартритом. Оказалось, что атопическое заболевание увеличивает риск развития болезни суставов на 58 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.

В процессе исследования специалисты изучили данные 117 тысяч человек с атопическим заболеванием (аллергической астмой или экземой) со средним возрастом 52 года и более миллиона человек без заболевания. После корректировки данных в течение среднего периода наблюдения в восемь лет риск остеоартрита был на 58 выше у пациентов с атопическим заболеванием.

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При этом у 11 тысяч человек, страдающих только аллергической астмой, вероятность развития остеоартрита в течение 8 лет была на 83 процента выше, чем у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) — заболеванием легких, которое не связано с аллергией.

В январе 2022 года диетологи перечислили продукты для профилактики артрита: они посоветовали есть больше рыбы, семечек, орехов и оливкового масла.

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Елена Апазиди
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