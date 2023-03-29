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10:07, 29 марта 2023Россия

В Ленобласти подростки выпили неизвестную жидкость и попали в больницу

В Ленинградской области два подростка попали в больницу с отравлением, один впал в кому

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волховском районе Ленинградской области два подростка выпили неизвестную жидкость и попали в больницу с отравлением. Об этом «Невским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Старая Ладога 28 марта. Одного из пострадавших — 15-летнего школьника — госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому. Его 16-летнего друга в больницу доставили родители. На данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что подростки не состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних и воспитываются в полных семьях. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Кыринском районе Забайкальского края 13-летняя школьница попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением.

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Варвара Родикова
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