В Кремле прокомментировали желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Песков заявил, что Россия не вправе давать советы КНР о встрече Си Цзиньпина и Зеленского

Россия не вправе давать советы Китаю о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал желание украинского лидера встретиться с главой Компартии Китая, передает РИА Новости.

«Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не праве здесь выступать с какими-либо советами», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином на Украине. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — подчеркнул он. Украинский лидер добавил, что в течение 2022 года он не общался с китайском лидером в какой-либо форме.

Ранее в МИД Украины высказались о возможном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина. В ведомстве сообщили, что не обладают данными по этому вопросу. До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев ждет подтверждения телефонного разговора лидеров двух стран.