«Росэнергоатом» поддержал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС

«Росэнергоатом» поддержал МАГАТЭ в недопустимости использования ЗАЭС в качестве цели

В «Росэнергоатоме» заявили о поддержке позиции Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) о недопустимости использования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в качестве цели. Об этом сообщил советник гендиректора российского концерна Ренат Карчаа, его слова передает РИА Новости.

При этом в «Росэнергоатоме» потребовали не использовать ЗАЭС для шантажа. «Мы полностью поддерживаем позицию МАГАТЭ и мистера [Рафаэля] Гросси о недопустимости использования ЗАЭС в качестве цели, но и мы категорически против использования станции в качестве инструмента шантажа и манипуляций», — сказал Карчаа.

29 марта сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси прибыл на ЗАЭС в Энергодаре. Он также заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию. Глава агентства подчеркнул, что считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

По словам Гросси, МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции. Он рассказал, что обсуждает различные стратегии защиты безопасности станции с Россией и Украиной.