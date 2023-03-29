Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 29 марта 2023Мир

«Росэнергоатом» поддержал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС

«Росэнергоатом» поддержал МАГАТЭ в недопустимости использования ЗАЭС в качестве цели

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В «Росэнергоатоме» заявили о поддержке позиции Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) о недопустимости использования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в качестве цели. Об этом сообщил советник гендиректора российского концерна Ренат Карчаа, его слова передает РИА Новости.

При этом в «Росэнергоатоме» потребовали не использовать ЗАЭС для шантажа. «Мы полностью поддерживаем позицию МАГАТЭ и мистера [Рафаэля] Гросси о недопустимости использования ЗАЭС в качестве цели, но и мы категорически против использования станции в качестве инструмента шантажа и манипуляций», — сказал Карчаа.

29 марта сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси прибыл на ЗАЭС в Энергодаре. Он также заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию. Глава агентства подчеркнул, что считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

По словам Гросси, МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции. Он рассказал, что обсуждает различные стратегии защиты безопасности станции с Россией и Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Назван разрушительный для психического здоровья тип отношений
Стало известно об укреплении позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Дефицит российского бюджета достиг четырех триллионов рублей
На Украине решили улучшить мобилизацию
Глюкоза раскрыла свой вес в посте о режиме питания
Страховое покрытие пенсий в России увеличат в мае
В акватории Черного моря замечен самолет-разведчик НАТО
«Росэнергоатом» поддержал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС
В российском городе ввели режим повышенной готовности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.