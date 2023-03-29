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14:50, 29 марта 2023Россия

Авиация и артиллерия поразили позиции ВСУ на купянском направлении

Минобороны: авиация и артиллерия поразили позиции ВСУ на купянском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Авиация и артиллерия Западной группировки российских войск поразила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 29 марта, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, на указанном направлении был уничтожен склад боеприпасов противника. Помимо этого, российские военнослужащие нанесли удары по местам дислокации ВСУ в районах ряда населенных пунктов в Харьковской области и Луганской народной республики.

Суммарные потери украинских войск за минувшие сутки на этом участке линии боевого соприкосновения составляют более 35 человек убитыми. Помимо этого, были уничтожены два автомобиля и противотанковое орудие МТ-12.

Также Минобороны рассказало об активных действия армии России на донецком направлении. На этом направлении за последние сутки было уничтожено до 310 украинских солдат, а также два танка, 14 единиц другой бронетехники и две полевые гаубицы.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

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Алан Босиков
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