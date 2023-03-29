Песков не стал комментировать приговор за дискредитацию жителю Тульской области

Песков: ситуация с дочерью Москалева связана с вопросом родительских обязанностей

Органы опеки принимают участие в ситуации с дочерью жителя Тульской области Алексея Москалева не из-за приговора за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, а с неисполнением родительских обязанностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отказался комментировать приговор Москалеву, который по сообщению ряда СМИ был осужден на два года за дискредитацию ВС России, однако скрылся из-под домашнего ареста еще до его оглашения.

«Я не считаю себя вправе комментировать дело Москалева, это судебное решение», — сказал Песков. При этом он отметил, что в Администрации президента интересовались возникшей ситуацией.

Представитель Кремля пояснил, что в истории с ребенком важен другой момент: плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей, а также с обеспечением условий проживания ребенка. Песков порекомендовал журналистам обратиться в органы опеки для выяснения обстоятельств ситуации.

«Они вам расскажут, когда эта история началась, она давняя совсем. Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно», — добавил Песков.

О том, что житель города Ефремово в Тульской области скрылся перед вынесением приговора за дискредитацию российской армии ранее сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Тульской области Ольга Дячук. В свою очередь в Министерстве труда и соцзащиты Тульской области заявили, что после задержания мужчины его несовершеннолетнюю дочь поместили в местный социально-реабилитационный центр.