В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных

Минобороны Белоруссии вызовет на сборы девять тысяч военнообязанных

Минобороны Белоруссии вызовет на военные сборы девять тысяч военнообязанных. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Минска полковник Владимир Игнатик, передает ТАСС.

«Количество в этом году призываемых на сборы военнообязанных равно количеству, которое было в предыдущем, 2021 и в 2020 году. Это девять тысяч. То есть, у нас ничего не поменялось», — заявил он.

10 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу. Согласно документу, в 2023 году будет призвано до 230 офицеров в возрасте до 27 лет и еще 20 человек — в погранслужбу.

В ноябре 2022 года стало известно, что всем военнообязанным в Белоруссии пришлют повестки для проверки данных состоящих на воинском учете граждан.