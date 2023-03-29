В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных
Минобороны Белоруссии вызовет на военные сборы девять тысяч военнообязанных. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Минска полковник Владимир Игнатик, передает ТАСС.
«Количество в этом году призываемых на сборы военнообязанных равно количеству, которое было в предыдущем, 2021 и в 2020 году. Это девять тысяч. То есть, у нас ничего не поменялось», — заявил он.
10 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу. Согласно документу, в 2023 году будет призвано до 230 офицеров в возрасте до 27 лет и еще 20 человек — в погранслужбу.
В ноябре 2022 года стало известно, что всем военнообязанным в Белоруссии пришлют повестки для проверки данных состоящих на воинском учете граждан.