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11:04, 29 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных

Минобороны Белоруссии вызовет на сборы девять тысяч военнообязанных

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Минобороны Белоруссии вызовет на военные сборы девять тысяч военнообязанных. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Минска полковник Владимир Игнатик, передает ТАСС.

«Количество в этом году призываемых на сборы военнообязанных равно количеству, которое было в предыдущем, 2021 и в 2020 году. Это девять тысяч. То есть, у нас ничего не поменялось», — заявил он.

10 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу. Согласно документу, в 2023 году будет призвано до 230 офицеров в возрасте до 27 лет и еще 20 человек — в погранслужбу.

В ноябре 2022 года стало известно, что всем военнообязанным в Белоруссии пришлют повестки для проверки данных состоящих на воинском учете граждан.

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Алевтина Запольская
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