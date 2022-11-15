В Белоруссии всем военнообязанным пришлют повестки для проверки данных

Минобороны: в Белоруссии всем военнообязанным пришлют повестки для проверки данных

В Белоруссии всем военнообязанным до конца года пришлют повестки для проверки данных состоящих на воинском учете граждан. Об этом сообщил представитель Минобороны республики Алексей Тицкий, передает ТАСС.

По его словам, с середины ноября до конца текущего года военные комиссариаты проведут плановую проверку учетных данных военнообязанных по поручению главы государства Александра Лукашенко.

Тицкий уточнил, что процедура в среднем займет не более 10-15 минут, после чего граждане смогут уехать обратно.

Ранее Минобороны Белоруссии объяснило массовую закупку мобилизационных повесток ежегодной процедурой. Ведомство также указало, что решило сделать данное заявление после попыток некоторых интернет-ресурсов исказить информацию о закупке бланков. «Закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов», — сообщили в минобороны республики.