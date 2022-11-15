Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:57, 15 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии объяснили закупку мобилизационных повесток

Минобороны Белоруссии объяснило массовую закупку мобилизационных повесток планом

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Закупка мобилизационных повесток военным комиссариатами Белоруссии — стандартная ежегодная процедура, заявили в министерстве обороны страны, передает ТАСС. Ведомство также указало, что решило объяснить свои действия после попыток некоторых интернет-ресурсов исказить информацию о закупке бланков.

«Закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов», — сообщили в минобороны республики.

Белорусские военные чиновники также отметили, что план по закупке бланков создается загодя «а предмет закупки размещается на электронной торговой площадке», что «является свидетельством открытости и плановости деятельности военного ведомства». Кроме того, не зафиксировано и увеличения объема приобретенной печатной продукции в сравнении с прошлым годом.

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что меры безопасности усилены в 14 районах республики вблизи границы с Украиной. В этих регионах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Киеве начались экстренные отключения электричества
Российский биатлонист-чемпион сменил спортивное гражданство
В Аптекарском огороде начали массовый отлов котов
Трое россиян похитили женщину из бара из-за оскорблений в соцсетях
Российские разведчики выбили ВСУ с позиций на кременском направлении
Китай оценил позицию России по ядерной войне
Раскрыта причина любви россиянок к коротким свадебным платьям
Назван способ получить миллионы рублей от государства
Стали известны подробности визита Собчак в офис «Ростеха»
Набиуллина призвала готовиться к ухудшению ситуации в экономике страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.