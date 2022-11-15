В Белоруссии объяснили закупку мобилизационных повесток

Минобороны Белоруссии объяснило массовую закупку мобилизационных повесток планом

Закупка мобилизационных повесток военным комиссариатами Белоруссии — стандартная ежегодная процедура, заявили в министерстве обороны страны, передает ТАСС. Ведомство также указало, что решило объяснить свои действия после попыток некоторых интернет-ресурсов исказить информацию о закупке бланков.

«Закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов», — сообщили в минобороны республики.

Белорусские военные чиновники также отметили, что план по закупке бланков создается загодя «а предмет закупки размещается на электронной торговой площадке», что «является свидетельством открытости и плановости деятельности военного ведомства». Кроме того, не зафиксировано и увеличения объема приобретенной печатной продукции в сравнении с прошлым годом.

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что меры безопасности усилены в 14 районах республики вблизи границы с Украиной. В этих регионах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения.