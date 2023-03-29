Психолог назвал сексуальные способы борьбы со стрессом

Психолог Джоэл Блок призвал практиковать эротические прикосновения для борьбы со стрессом

Одним из средств борьбы со стрессом являются эротические прикосновения, которые нужно практиковать как можно чаще, призвал психолог Джоэл Блок. В авторской колонке для Psychology Today он назвал и другие сексуальные способы снять нервное напряжение.

Деньги, работа, забота о детях, домашние дела, проблемы со здоровьем, нерешенные проблемы в браке или других интимных отношениях, — все это может вызвать стресс, говорит психолог. И тогда люди даже с сильным либидо и активной сексуальной жизнью теряют желание. Однако есть способы исправить ситуацию, обнадежил он.

Не оказывайте сексуального давления на супруга, находящегося в состоянии сильного стресса. Смерть родителя, потеря работы и другие серьезные жизненные травмы почти неизбежно влекут за собой отсутствие желания. Будьте терпеливы Джоэл Блок психолог

Если секс перестал приносить удовольствие, следует на время забыть о нем, говорит Блок. Он советует партнерам не гнаться за оргазмами, а прикасаться, гладить, ласкать друг друга без всякой цели. По его словам, прикосновения способны доставлять такое же удовлетворение, как и половой акт, и часто ведут к нему, но без давления.

Травмирующие события могут сблизить пары, но стресс также может вызвать дистанцирование (уход в себя) или напротив повышенную заботу о близких. Партнер, находящийся в состоянии стресса, может заставить другого человека чувствовать себя отвергнутым или буквально задушенным заботой другого. Травмированного человека нужно поддерживать, но не подавлять, добавил Блок.

Сексуальную связь с близким человеком можно возродить несколькими способами, уверяет психолог. Один из них — эротические прикосновения. «Прикасайтесь к своему партнеру везде и в любом месте, кроме гениталий, от разминания плеч до массажа всего тела. Слишком многие пары соприкасаются только тогда, когда сигнализируют о своем намерении заняться сексом», — говорит он.

Балуйте себя регулярными радостями, короткими чувственными или сексуальными перерывами. Планируйте отдых хотя бы раз в неделю. Не бойтесь показаться глупым. Принимайте ванну с пеной при свечах, балуйте друг друга завтраком в постель, танцуйте вместе Джоэл Блок психолог

Совместная активность (езда на велосипеде, походы) также поможет сблизиться и снять напряжение, говорит психолог. Однако нужно давать партнеру и время побыть наедине с собой. Это может быть день или даже несколько часов, свободные от обязательств. «Устраивайте друг другу регулярные мини-отпуска, во время которых один партнер берет на себя все дела по дому и уходу за детьми, — призвал Блок. — Не позволяйте стрессу встать между вами, это укрепит ваши отношения».

Ранее психиатр Брюс Басси и психолог Марисса Алерт предложили необычный способ борьбы со стрессом и депрессией. Они посоветовали каждый день выделять время для страданий.