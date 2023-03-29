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07:00, 29 марта 2023Забота о себе

Психолог назвал сексуальные способы борьбы со стрессом

Психолог Джоэл Блок призвал практиковать эротические прикосновения для борьбы со стрессом

Фото: Unsplash

Одним из средств борьбы со стрессом являются эротические прикосновения, которые нужно практиковать как можно чаще, призвал психолог Джоэл Блок. В авторской колонке для Psychology Today он назвал и другие сексуальные способы снять нервное напряжение.

Деньги, работа, забота о детях, домашние дела, проблемы со здоровьем, нерешенные проблемы в браке или других интимных отношениях, — все это может вызвать стресс, говорит психолог. И тогда люди даже с сильным либидо и активной сексуальной жизнью теряют желание. Однако есть способы исправить ситуацию, обнадежил он.

Не оказывайте сексуального давления на супруга, находящегося в состоянии сильного стресса. Смерть родителя, потеря работы и другие серьезные жизненные травмы почти неизбежно влекут за собой отсутствие желания. Будьте терпеливы

Джоэл Блокпсихолог

Если секс перестал приносить удовольствие, следует на время забыть о нем, говорит Блок. Он советует партнерам не гнаться за оргазмами, а прикасаться, гладить, ласкать друг друга без всякой цели. По его словам, прикосновения способны доставлять такое же удовлетворение, как и половой акт, и часто ведут к нему, но без давления.

Травмирующие события могут сблизить пары, но стресс также может вызвать дистанцирование (уход в себя) или напротив повышенную заботу о близких. Партнер, находящийся в состоянии стресса, может заставить другого человека чувствовать себя отвергнутым или буквально задушенным заботой другого. Травмированного человека нужно поддерживать, но не подавлять, добавил Блок.

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Сексуальную связь с близким человеком можно возродить несколькими способами, уверяет психолог. Один из них — эротические прикосновения. «Прикасайтесь к своему партнеру везде и в любом месте, кроме гениталий, от разминания плеч до массажа всего тела. Слишком многие пары соприкасаются только тогда, когда сигнализируют о своем намерении заняться сексом», — говорит он.

Балуйте себя регулярными радостями, короткими чувственными или сексуальными перерывами. Планируйте отдых хотя бы раз в неделю. Не бойтесь показаться глупым. Принимайте ванну с пеной при свечах, балуйте друг друга завтраком в постель, танцуйте вместе

Джоэл Блокпсихолог

Совместная активность (езда на велосипеде, походы) также поможет сблизиться и снять напряжение, говорит психолог. Однако нужно давать партнеру и время побыть наедине с собой. Это может быть день или даже несколько часов, свободные от обязательств. «Устраивайте друг другу регулярные мини-отпуска, во время которых один партнер берет на себя все дела по дому и уходу за детьми, — призвал Блок. — Не позволяйте стрессу встать между вами, это укрепит ваши отношения».

Ранее психиатр Брюс Басси и психолог Марисса Алерт предложили необычный способ борьбы со стрессом и депрессией. Они посоветовали каждый день выделять время для страданий.

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Вера Владзиевская
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