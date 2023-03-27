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12:37, 27 марта 2023Забота о себе

Специалисты предложили необычный способ борьбы со стрессом и депрессией

Психиатр Басси и психолог Алерт посоветовали каждый день выделять время для страданий

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Специалисты в области ментального здоровья рекомендуют людям, переживающим сложный период, намеренно выделять в течение дня время для страданий и слез. Необычный способ борьбы со стрессом предложили психиатр Брюс Басси и клинический психолог Марисса Алерт в интервью с Mashable.

Специалисты посоветовали полностью посвящать грустным мыслям и травмирующим воспоминаниям 15 минут каждый день. Такая практика может быть эффективной для борьбы со стрессом, депрессией и посттравматическими расстройствами.

По словам Басси, нередко люди подавляют или отрицают негативные эмоции. «Это приводит к накоплению неуправляемой энергии, которая в конце концов проявится в скрытых симптомах, таких как раздражительность», — объяснил он. Специалист советует не отталкивать негативные эмоции, а прожить их, принять и, возможно, понять их природу.

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Психолог Марисса Алерт добавила, что рекомендует сессии грусти тем, кто старается улучшить концентрацию и продуктивность. По ее наблюдениям, это, как правило, помогает уменьшить беспокойство и спокойно заниматься повседневными делами в остальное время. При этом не стоит рассчитывать, что подобный метод будет одинаково эффективен для всех. Если он не помогает, следует попробовать другие подходы.

Ранее клинический психолог Екатерина Корчагина дала совет по борьбе с весенней хандрой. По ее словам, весной необходимо тщательно следить за эмоциональным состоянием, заниматься спортом и чаще проводить время с близкими.

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Екатерина Улитина
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