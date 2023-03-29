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04:07, 29 марта 2023Наука и техника

Российские военные в зоне проведения СВО получили уже сотни новейших танков

РИА Новости: российским военным в зоне проведения СВО передали уже сотни новейших танков

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Военные Вооруженных сил России, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, получили уже несколько сотен новейших танков только с конвейера, сообщает источник РИА Новости. Уточняется, что в основном это танки Т-90М «Прорыв».

«Российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М», — заявил источник.

По его словам, данные вооружения не уступают иностранной технике по тактико-техническим характеристикам. Он подчеркнул, что Т-90М и Т-72Б3М значительно превосходят технику стран НАТО, которая имеется в наличии у Вооруженных сил Украины (ВСУ), по боевым характеристикам, а также у них имеется дополнительная динамическая защита, которая поможет им противостоять вражеским противотанковым средствам поражения.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая ситуацию на Украине, рассказал, что, по его мнению, до установления мира еще далеко, поскольку западные страны не прилагают усилий для достижения этой цели.

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Марина Совина
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