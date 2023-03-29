Российский дипломат Полянский заявил, что до установления мира на Украине еще далеко

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая ситуацию на Украине, рассказал, что, по его мнению, до установления мира еще далеко, поскольку западные страны не прилагают усилий для достижения этой цели, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира», — заявил он, отметив, что Запад не прилагает для

этого достаточно значимых дипломатических усилий.

Полянский подчеркнул, что в настоящее время Запад занимается передачей Киеву оружия и разжиганием конфликта, в связи с чем речь об усилиях по достижению мира на Украине не идет.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов объяснил, что Запад предпринимает попытки напугать Россию, распространяя информацию о намерениях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить наступление на Крым, для того, чтобы союзники Киева передавали ему еще больше оружия.