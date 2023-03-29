Военный аналитик объяснил попытки Запада пугать наступлением ВСУ на Крым

Военный аналитик Михайлов: США пугают атакой ВСУ на Крым для накачивания Киева оружием

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в разговоре с Ura.ru объяснил, что Запад предпринимает попытки напугать Россию, распространяя сообщения о намерении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить наступление на Крым, для того, чтобы союзники Киева передавали ему еще больше оружия. Он отметил, что США специально создают видимость готовности Украины отвоевать их бывшие территории.

«Все, что говорится вокруг Крыма и Донбасса Вашингтоном — это информационно-пропагандистский кейс для поддержки боевого духа Украины и большая рекламная акция для европейских партнеров», — заявил эксперт.

По его словам, это делается с целью продолжения накачивания Украины оружием. При этом он выразил уверенность в том, что украинским военным не удастся отвоевать Крым и Донбасс в связи с нехваткой техники и бойцов, даже с учетом поставок новых вооружений.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что в настоящий момент ВСУ не готовы к масштабному контрнаступлению, несмотря на анонсы атаки на Донецк, Крым и Мелитополь.