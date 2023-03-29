Российский сенатор назвал два условия для переговоров по Украине

Сенатор Климов призвал отменить указ Зеленского и слова Борреля для переговоров по Украине

Зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов заявил, что обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине возможно при соблюдении двух условий. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Климов назвал два условия для переговоров по Украине и сообщил, что для этого необходимо отменить указ украинского президента Владимира Зеленского и дезавуировать высказывания, похожие на слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россию следует победить на поле боя.

«Вот как только будут убраны эти две позиции, появится возможность говорить на эту тему», — призвал российский сенатор.