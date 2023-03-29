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06:26, 29 марта 2023Россия

Российский сенатор назвал два условия для переговоров по Украине

Сенатор Климов призвал отменить указ Зеленского и слова Борреля для переговоров по Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов заявил, что обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине возможно при соблюдении двух условий. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Климов назвал два условия для переговоров по Украине и сообщил, что для этого необходимо отменить указ украинского президента Владимира Зеленского и дезавуировать высказывания, похожие на слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россию следует победить на поле боя.

«Вот как только будут убраны эти две позиции, появится возможность говорить на эту тему», — призвал российский сенатор.

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Марина Совина
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