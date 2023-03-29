Генштаб ВСУ признал успехи российских войск в Артемовске

Генштаб украинских войск признал частичный успех российской армии в Артемовске в ДНР

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал усиление позиций российской армии в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на странице украинского командования в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).



В вечерней сводке сообщается, что российские подразделения продолжают штурмовые действия в Бахмуте (украинское название Артемовска) и имеют частичный успех.

Сражение за город продолжается уже более семи месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в ДНР заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону.

Ранее 29 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия возможного поражения ВСУ в Артемовске и заявил, что оно грозит Украине компромиссом с Россией. После неудачи украинских сил Киев столкнется как с международным, так и с внутренним давлением, отметил он.