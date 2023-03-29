Блогер установил виниры в Турции и остался с внешностью пираньи

Блогера Зигги Крассенберга раскритиковали в сети за виниры неестественной формы

Блогер Зигги Крассенберг установил виниры в Турции и остался с внешностью пираньи. Соответствующие видео появились в его TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсер с никнеймом ziggykrassenberg показал свой внешний вид во время манипуляций у стоматолога. На размещенных кадрах мужчина предстал со спиленными натуральными зубами желтого оттенка. Затем юзер заснял результат проведенной процедуры. В опубликованном ролике пользователь сети продемонстрировал зубной ряд неестественной формы и чересчур белого цвета.

Зрители не оценили новую внешность блогера, о чем написали в комментариях под постом. «Тот самый страшный герой из "Истории игрушек"», «Я испугался его», «Как пиранья», «Ваши зубы определенно ярче, чем ваше будущее с ними», — раскритиковали они.

В январе российская поп-исполнительница Люся Чеботина поделилась последствиями установки некачественных виниров у недобросовестного специалиста. Артистка призналась, что подпиливала керамические накладки на зубы, поскольку потеряла способность закрывать рот.