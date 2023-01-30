Люся Чеботина установила виниры и потеряла способность закрывать рот

Певица Люся Чеботина потеряла способность закрывать рот из-за некачественных виниров

Российская поп-исполнительница Люся Чеботина поделилась последствиями установки некачественных виниров у недобросовестного специалиста. Посты на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость рассказала, что к ней обратилась стоматолог Луиза Автандилян с просьбой провести упомянутую процедуру бесплатно в обмен на рекламу в социальных сетях. Однако, по словам певицы, она осталась недовольна результатом манипуляции, из-за чего оставила негативный отзыв о докторе в личном блоге.

Артистка призналась, что подпиливала керамические накладки на зубы, поскольку потеряла способность закрывать рот. «Искала врача, который смог бы этот позор мне исправить, проходила разные обследования, чтобы понять, почему съехала челюсть. Обошла многих, и все в один голос говорили о том, что работа сделана очень плохо», — отметила она.

В конечном счете Чеботина поставила новые виниры у стоматолога из Дубая и продемонстрировала результат подписчикам. «Сама Луиза меня и уговорила поставить виниры, она отвечала, что я придираюсь, надо просто к ним привыкнуть. Но привыкать к такому ужасу я не считаю нужным», — заключила певица в описании к снимку, на котором показано ее преображение.

В декабре 2022 года Люся Чеботина рассказала о покупке квартиры в Дубае. Выяснилось, что вместе с сестрой она приобрела для мамы квартиру в ОАЭ. При этом стоимость жилья исполнительница не раскрыла.