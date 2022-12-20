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14:19, 20 декабря 2022Среда обитания

Люся Чеботина рассказала о покупке квартиры в Дубае

Певица Люся Чеботина рассказала, что купила для мамы недвижимость в Дубае

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярная певица Люся Чеботина рассказала, что приобрела для мамы квартиру в Дубае. Она поделилась подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Во время разговора Чеботина рассказала о своих тратах на недвижимость. Вместе с сестрой она приобрела для мамы квартиру в Дубае. Позже семья купила там же таунхаус.

В рамках интервью певица пригласила съемочную группу в свою квартиру в Москве, куда она переехала около трех месяцев назад. Интерьер комнат выполнен в стиле минимализма. Кухонный гарнитур отделан под дерево, а стены покрыты камнем. Из окон от пола до потолка открывается вид на город.

Ранее в интервью о своей квартире рассказала российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Она пригласила съемочную группу в квартиру, которую ей подарил бывший возлюбленный. Несколько лет назад певица сделала там ремонт на свой вкус.

Нина Ташевская
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