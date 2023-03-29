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10:45, 29 марта 2023Ценности

Стилист назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну

Стилист Утушкина назвала кожаные плащи и кремовые пальто самыми модными на весну

Фото: Unsplash

Стилист и дизайнер Валерия Утушкина назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «Вечерняя Москва».

В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к вещам из овечьей шерсти, кремовым пальто длины макси и кожаным плащам. По мнению Утушкиной, данные предметы гардероба придают образу элегантность.

Кроме того, эксперт призвала читательниц обратить внимание на плюшевые халаты, стеганые куртки и пуховки. «На подиумах повсеместно наблюдались стеганые одеяния, от мягких пальто как в силуэтах макси, так и кроп, с такими деталями, как большие воротники, пояса и встроенные шарфы, до классических пуховиков разной длины», — пояснила она.

Помимо прочего, Утушкина выделила бомберы и одежду с меховой отделкой. В первом случае собеседница издания порекомендовала сделать выбор в пользу моделей больших размеров. Что касается второго, то одежда с меховыми воротниками и манжетами на данный момент является самой модной.

Ранее персональный стилист Анастасия Игнатова перечислила популярную у россиянок одежду на весну устаревшей. Так, специалист обратила внимание на приталенные кожаные куртки и расклешенное пальто. В первом случае она отметила, что данные предметы гардероба являются непрактичными. Что касается пальто с широким подолом, то оно способно придать фигуре лишний объем.

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Мария Винар
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