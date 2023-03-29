Российский маркетплейс Wildberries запустит собственный сервис путешествий

Крупный российский маркетплейс Wildberries запустит собственный сервис путешествий под названием «Wildberries.Вместе», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Портал туристических услуг позволит приобрести железнодорожные и авиабилеты, а также билеты на автобусы.

Сервит поможет построить удобные и выгодные маршруты, предложит несколько вариантов с разной стоимостью и видами транспорта.

Например, добраться из Москвы до Пятигорска можно рейсом до Минеральных Вод, затем поездом до пункта назначения, или же купить билет на прямой автобус, рассказали в Wildberries.

Ранее стало известно, что в России возобновились обсуждения ужесточения контроля за маркетплейсами — рассматриваются варианты отмены действующих послаблений.

