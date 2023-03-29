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02:45, 29 марта 2023Экономика

Wildberries запустит собственный сервис путешествий

Российский маркетплейс Wildberries запустит собственный сервис путешествий

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Крупный российский маркетплейс Wildberries запустит собственный сервис путешествий под названием «Wildberries.Вместе», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Портал туристических услуг позволит приобрести железнодорожные и авиабилеты, а также билеты на автобусы.

Сервит поможет построить удобные и выгодные маршруты, предложит несколько вариантов с разной стоимостью и видами транспорта.

Например, добраться из Москвы до Пятигорска можно рейсом до Минеральных Вод, затем поездом до пункта назначения, или же купить билет на прямой автобус, рассказали в Wildberries.

Ранее стало известно, что в России возобновились обсуждения ужесточения контроля за маркетплейсами — рассматриваются варианты отмены действующих послаблений.

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Марина Совина
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