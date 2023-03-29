Белый дом обвинил республиканцев в вооруженном насилии в стране

Белый дом назвал насилие в США следствием отказа республиканцев запрещать штурмовое оружие

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала вооруженное насилие в США следствием нежелания республиканцев запрещать штурмовое оружие. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что за последний год американские школы и церкви превратились в смертельно опасные места. «Нужно запретить штурмовое оружие», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь обратилась к республиканцам, поинтересовавшись, как они объяснят свою политику семьям погибших в частной школе в Нэшвилле. «Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в частной христианской школе в Нэшвилле произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, в том числе трое детей. Как рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк, стрельбу устроила женщина-трансгендер.