Блогерша показала способ погладить одежду без утюга и нарвалась на хейт в сети

Подписчики блогерши Макколи назвали ее способ разгладить вещи без утюга безрезультатным

Австралийская блогерша Каролина Макколи показала простой способ избавиться от заломов на одежде и подверглась критике в сети. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсер рассказала подписчикам о лайфхаке, с помощью которого она гладит вещи без утюга. По словам юзерши, необходимо отправить предметы гардероба в сушильную машину вместе с несколькими кубиками льда на десять минут. «Кубики будут таять, создавая влагу и пар, который разгладит складки», — пояснила женщина на видео, набравшем тысячи просмотров.

В конце ролика Макколи продемонстрировала одежду до и после использования данного метода и нарвалась на хейт со стороны зрителей — комментаторы назвали способ безрезультатным. «В каком мире это — вещь без складок?», «Мне кажется, что ничего не изменилось», «Ноль эффекта», «Каролина, спасибо, но в этот раз ты не помогла», — высказывались фанаты.

В июле 2022 года Каролина Макколи раскрыла способ отбелить одежду. По словам инфлюэнсерши, чтобы добиться должного эффекта, в наполненный горячей водой таз нужно добавить от одной до трех таблеток для чистки зубных протезов и замочить вещи в полученном растворе на час.