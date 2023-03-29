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11:08, 29 марта 2023Мир

Пекин прокомментировал информацию о желании Зеленского встретиться с Си

У МИД КНР нет конкретной информации по вероятной встрече Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Пекин не обладает конкретной информацией по вероятной встрече президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина, но намерен поддерживать общение со всеми сторонами по вопросу украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — заявила она.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — подчеркнул он.

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Виктория Кондратьева
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