Пекин прокомментировал информацию о желании Зеленского встретиться с Си

У МИД КНР нет конкретной информации по вероятной встрече Зеленского и Си Цзиньпина

Пекин не обладает конкретной информацией по вероятной встрече президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина, но намерен поддерживать общение со всеми сторонами по вопросу украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — заявила она.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — подчеркнул он.