Силовики задержали высадившего задыхавшегося ребенка водителя скорой помощи

Высадившего мать с задыхавшимся 13-летним сыном водителя частной скорой задержали

Полицейские задержали водителя частной скорой помощи, высадившего мать с задыхавшимся 13-летним сыном за неуплату 100 тысяч рублей. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, россиянина доставили на допрос в правоохранительные органы. Следователи вменяют ему оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обвиняют его в мошенничестве. Также силовики провели обыски в компании, где работал водитель.

Задержанный высадил мать с задыхавшимся 13-летним ребенком 25 марта. Врачи местной больницы не сумели стабилизировать состояние несовершеннолетнего — подросток мог дышать, только находясь в кислородной маске. Его отцу удалось договориться, чтобы мальчика осмотрели московские медики. Мужчина решил отправить сына туда с матерью на частной скорой.

Когда частная скорая прибыла, фельдшер запросила с родителей 100 тысяч рублей. После этого отец вновь позвонил диспетчеру, и тот согласился на то, чтобы услуги стоили 30 тысяч. По версии мужчины, после этого диспетчер не предупредил о скидке работника скорой. Пока мать с 13-летним мальчиком везли в больницу, отец перевел 30 тысяч рублей. Фельдшер, увидев эту сумму, устроил скандал и высадил россиянку с больным ребенком. Отцу пришлось вызывать другую частную скорую. Мальчика успели довезти до столичной клиники, где он сейчас восстанавливается.

Выяснилось, что в 2005 году, когда задержанный фельдшер работал акушером-гинекологом в Волгограде, из-за его ошибки погиб плод 23-летней россиянки. Позже женщина также скончалась от осложнений. В результате суд признал медика виновным и приговорил к 2,5 года колонии-поселения с запретом заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.