В Петербурге подросткам запретят продавать одну вещь

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге вводят запрет на продажу зажигалок подросткам

В Санкт-Петербурге вводят запрет на продажу подросткам зажигалок, содержащих сжиженный природный газ, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, городское собрание законодательно приняло законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок в третьем окончательном чтении.

В пояснительной записке подчеркивалось, что в настоящее время «среди подростков фиксируется распространение такой формы токсикомании, как сниффинг».

«Это форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, входящих в состав освежителей воздуха, дезодорантов, а также выделяемых из горючих жидкостей, таких как растворители, бензин и клей», — разъяснили в городском собрании.

Вдыхание этих веществ может спровоцировать аритмию, гипоксию головного мозга и остановку сердца. Последнее грозит летальным исходом, отметили законодатели. Запретом на продажу петербургские депутаты планируют бороться со сниффингом.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете вейпов в России.

Вейпы в последнее время стали приводить к травмам у подростков, а в некоторых случаях устройства для курения называют как предполагаемые причины смертей. К примеру, в Калининграде семиклассница впала в кому после того, как втайне от родителей покурила вейп, которым ее угостили приятели.